Didim’de kart dolandırıcılığı operasyonu

Aydının Didim ilçesinde banka veya kredi kartlarının kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklanarak ceza evine gönderildi.



Edinilen bilgiye göre; Didim’de banka veya kredi kartlarının kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4 kişilik çete çökertildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin çalışması sonucunda Ege Caddesi'ndeki bir işyerinde çalışan S.K adlı şahsın, ödemede kullanan müşterilerin kartını ilk önce kart kopyalama için kullandığı post cihazından çektiği, ardından red çıktısı aldıktan sonra ödeme için asıl post cihazından ödemeyi alarak dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayı derinleştiren emniyet güçleri 16 vatandaşın bu şekilde dolandırıldığını tespit etmesinin ardından harekete geçti.



"İki kişi tutuklandı"

Olayla ilgili olarak ilk önce S.K’yı göz altına alınırken ardından S.K’ya yardım eden A.S., İ.K. ve P.D. adlı şüpheliler de yakalandı. Şüphelilerinde ev ve işyerlerinde yapılan aramada 2 adet kart kopyalamada kullanılan pos cihazı, dolandırılan 16 mağdur vatandaşa ait kopyalanmış slip, çok sayıda kredi kartı ve banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden S.K. ve P.D. tutuklanırken diğer iki kişi serbest bırakıldı.



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