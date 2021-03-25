Ne gördüyse çalıp, el arabasına yüklemiş Çaldığı eşyaları el arabası ile taşırken yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evden çaldığı eşyaları el arabası ile götürmeye çalışan hırsız polisler tarafından yakalanırken, el arabası içindeki malzemeler polisi bile şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi’nde el arabası ile çaldığı malzemeleri taşırken polis ekipleri tarafından fark edilen E. Ç. (27) eşyaları bırakarak kaçmaya başladı. Ekiplerin yaptığı kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli eşyaların kendisine ait olduğunu iddia etse de gerçek kısa sürede ortaya çıktı. El arabasında bulunan 2 adet lcd televizyon, 1 adet çay yapma makinesi, 1 adet tost makinesi, 1 adet vantilatör, 1 adet halı, 1 adet av tüfeği, 1 adet kol saati, 3 adet küpe, 2 adet gümüş yüzüğün Çapahasan Mahallesi’nde bir evden çalındığını anlayan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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