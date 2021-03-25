Aydın'da traktör devrildi; 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Balıkköy Mahallesi Sünnetçi Mevkii'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Altay traktörü ile bahçesine gitmek için yola çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Altay, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Altay'ı traktörün altından çıkartırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Altay'ın ölüm haberini alan ailesi başta olmak yakınlarını yasa boğarken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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