Kuşadası’nın sokak hayvanları emin ellerde

Hayvan dostu Kuşadası Belediyesi, bir yandan hasta ve yaralı hayvanlara ilk müdahalede bulunmak amacıyla ikinci Haybulans aracını hizmete sokmaya hazırlanırken bir yandan da Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini güçlendirmeye devam ediyor. Kuşadası Belediyesi’nin çalışmaları hayvan severler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.



Sokak hayvanları ile ilgili yürüttüğü çalışmalarla tüm Türkiye’ye örnek olan Kuşadası Belediyesi, hasta ve yaralı hayvanlara umut olmayı sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi, 2019 yılının Mayıs ayında faaliyete başlayan ve iki yıl içerisinde yüzlerce hasta ve yaralı sokak hayvanını sağlığına kavuşturan Haybulans aracının ikincisini hizmete sokmaya hazırlanıyor. Kuşadası Belediyesi’nin iletişim ve çağrı merkezi olan Güvercin Masa’ya yapılan ihbar üzerine Haybulans aracı ile harekete geçen Kuşadası Belediyesi’nde görevli veteriner hekimler, yaralı hayvanlara ilk müdahaleyi yerinde yapıyor. Ekipler durumunun ciddiyetine göre yaralı hayvanı Haybulans ile Kuşadası Belediyesi Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne taşıyarak ileri tıbbi müdahalede bulunuyor.



7/24 hizmet veren Haybulans aracına gelen tüm ihbarlara yetişebilmek ve daha çok sokak hayvanını tedavi edebilmek amacıyla ikinci bir Haybulans aracını daha hizmete sokma kararı alan Kuşadası Belediyesi bir yandan da Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni güçlendiriyor. Merkezde görevli uzman personel sayısını arttıran Kuşadası Belediyesi, ekibe son olarak bir veteriner, iki veteriner teknisyeni ile bir de idari destek personeli dâhil etti. Böylece merkeze gelen sokak hayvanları alanında uzman bir kadro ile profesyonel hizmet alacak.



“Can dostlarımız bizlere emanet”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentleşme ile birlikte yaşam alanları daralan sokak hayvanlarını korumakla yükümlü olduklarını belirterek “Can dostlarımız olarak gördüğümüz hayvanlar bizlere emanet. Beslenme ve barınma ihtiyaçlarının yanında tedavi ve rehabilite ihtiyaçlarını da aynı özen ve titizlikle gidermek zorundayız. Bu amaçla göreve gelir gelmez yaşama geçirdiğimiz Haybulans aracı projemiz hemşehrilerimiz tarafından ilgiyle karşılandı. Gösterilen duyarlılık neticesinde Kuşadası’nda yaşanan sokak hayvanı ölüm oranları büyük ölçüde azaldı. Bu bizler açısından çok sevindirici bir durum. Talep ve ihtiyacı da göz önünde bulundurarak ikinci bir Haybulans aracını Nisan ayı içerisinde faaliyete başlatacağız. Böylece can dostlarımız çok daha güvende olacak” dedi.



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