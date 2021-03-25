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Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti

DHA

Devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti


Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Ayhan Altay (70), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Balıkköy Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden tarlasına gitmek için yola çıkan Ayhan Altay´ın kullandığı 09 AEA 754 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Altay, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Altay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-03-25 16:41:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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