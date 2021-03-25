Trafik tabelasına çıkıp, aşağı atlamaya çalıştı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde trafik tabelasına çıkarak intihara kalkışan şahıs ekiplerin ikna çabalarının ardından aşağı indi.

Olay, Efeler ilçesi Eski Dörtyol Kavşağı'nda saat 16.30 sularında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi kavşakta bulunan trafik tabelalarına çıkarak kendisini aşağıya atmak istedi. A.G.’nin tabelaya çıktığını gören vatandaşlar önce şaşırdı daha sonra durumu 112’ye ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ve polis ekipleri, A.G.’yi ikna etmeye çalıştı. Uzun süren ikna çabalarının ardından aşağıya inen A.G. tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

Vatandaşı tabelanın üstünde gören sürücüler şaşkınlığı gizleyemezken, kısa süreli tıkanan trafikte gencin aşağıya inmesi ile normale döndü.

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