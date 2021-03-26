Nazilli'de takım kaptanı Zafer gitti



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalarda düşüşle şampiyonluk yarışının gerisinde kalmasına rağmen Play-Off hattında olmayı sürdüren Nazilli Belediyespor'da kaptan Zafer Özden ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetim, 5 sezondur kulüpte forma giyen tecrübeli futbolcuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüpten 35 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Zafer Özden ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Zafer Özden'e bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi. Zafer de, "Nazilli Belediyespor ile olan sözleşmemi kendi isteğimle oturup karşılıklı anlaşarak feshettim. Bundan sonraki süreçte Play-Off yolunda takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bugüne kadar üzdüğüm kırdığım birileri varsa haklarını helal etsinler. Benim hakkım Nazilli taraftarlarına sonuna kadar helaldir, onların yeri bende her zaman ayrıdır. İnşallah 2'nci Lig hedefine ulaşılır" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-03-26 10:33:09



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