ADÜ Teknokent ve meslek lisesi arasında iş birliği protokolü

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. ile Aydın Efeler Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş’ de düzenlenen iş birliği protokolü, Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aygün ve Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve MTAL Arge Müdürü Dr. Öğr. Gör. Erdinç Vural’ın katılımıyla gerçekleşti.

Protokol ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici gerekli alt yapının oluşturularak bölgede ilgili teknik alana yönelik atölye ve laboratuvarların kurulmasının amaçlandığını belirten Prof. Dr. Cemal İyem, “Protokol ile Arge projelerinde teknik bilgi ve tecrübe aktarımını gerçekleştirmek üzere ortak eğitim programlarının düzenlenmesi, ilerleyen süreçte istihdama katkı sağlamak amacıyla öğrencilere yönelik iş ve staj imkanının sunulması planlanıyor” dedi.

Mesleki ve Teknik Alan ve Teknoloji ArGe İş Birliği protokolü kapsamında Arge tabanlı çalışmalara yönelimlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitimdeki ihtiyaçların giderilmesi ve yeniliklere yönelik nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor.



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