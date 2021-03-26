Vali Aksoy, Dijital Tır’ı ziyaret etti

Türkiye’nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında Aydın’a gelen Dijital Tır’ı ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy; “Benim için anlamlı bir buluşma oldu” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen, Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tır, Aydınlılarla buluştu. Bu kapsamda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da Dijital Tır’ı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Vali Aksoy’u ziyarette üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşıladı. Harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanlarını da inceleyen Vali Aksoy, Türkiye’nin sahip olduğu birçok özelliğin tır içerisinde vatandaşlarla paylaşıldığını söyledi.

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