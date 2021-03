Halk Ege Et'te kilosu 50 kuruşa satılan soğan ve patates büyük talep gördü

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hem üreticiye destek olmak hem de tüketiciye uygun fiyatlı ürün ulaştırmak için Halk Ege Et marketlerinde kilosu 50 kuruştan patates ve soğan satışına başladı. Vatandaşlar soğan ve patateslere yoğun ilgi gösterdi.

Tarımın desteklenmesi, çiftçinin güçlenmesi ve tüketicilerin uygun fiyatlara sağlıklı ürünlere ulaşması için projeler üreten Aydın Büyükşehir Belediyesi, Halk Ege Et marketleri'ndeki satışlarını sürdürüyor. Özellikle kırsal kalkınmaya destek olmak için raflarını kooperatif ürünleri ile dolduran Halk Ege Et marketleri, bu defa da patates ve soğan üreticine raflarını açtı. Üreticiden aracısız olarak alınan tonlarca patates ve soğan, kilosu 50 kuruş olarak belirlenerek piyasanın çok daha altında olacak şekilde tüketiciye ulaştırılmaya başlandı.

“Halk Ege Et marketlerinin raflarında üreticinin emeği vardır”

İzmir’de de şubesi bulunan ve toplamda 15 şubeye ulaşan Halk Ege Et’in Aydın çiftçisi için bir yuva olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Biz bu marketleri üreticiye satış sahası açan, gerektiğinde nefes aldıran bir alan olarak görüyoruz. Bu marketler Aydın çiftçisinin yuvasıdır ve rafları daima onlara açıktır. Halk Ege Et marketlerinin raflarında üreticinin emeği vardır. Birçok kooperatif ürünlerini tüketiciye rahatlıkla ulaştırabiliyor. Bunun yanında çiftçimize de destek olmak için zaman zaman alımlar yapıyoruz. Son olarak yüklü miktarda patates ve soğan aldık. Hem çiftçimize nefes aldırdık hem de vatandaşlarımızda çok uygun fiyata bu ürünleri ulaştırmış olduk” dedi.

Vatandaşlar oldukça memnun

Mutfak alışverişini Halk Ege Et marketlerinden yapan Emine Tezcan, “Halk için çok uygun fiyatları, çarşıda pazarda çok pahalı, genelde ben de pazardan alıyordum ama Halk Ege Et’te olduğunu duyunca buradan almaya karar verdim ve patates ve soğanlar da çok güzel. Özlem Hanım bizim için çok güzel şeyler yapıyor.” şeklinde konuştu.

Halk Ege Et’in vatandaşlara uygun fiyatlarla hizmet ettiğini belirten Dursun Söylemez “Her şeye ucuz ulaşıyoruz. İstediğimizi de alabiliyoruz. Bütün hizmetlerinden memnunuz. Alamayan bir sürü insan var, pazarda iki lira, 50 kuruşa çok iyi. Özlem Başkan'ın yaptığı bütün işlerden çok memnunuz, bütün herkeste çok seviyor” ifadelerini kullandı.

Karşılaştığı fiyatlardan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Ferit Ceylan “Çok mutluyum, ideal fiyatları, başka yerde bulamayız, vatandaşın için fiyatı ucuz ve çiftçi için çok faydalı. Özlem Başkan'a çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin" dedi.

