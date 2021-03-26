Miniklerden Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığına ziyaret

Efeler Aliya İzzetbegoviç İlkokulu anasınıfı öğrencileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler Mimar Sinan Mahallesi'ndeki çiçek üretim sahasını ziyaret ederek çiçek dikmenin inceliklerini öğrendi.

Çocuklara Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli tarafından çiçeklerle ilgili bilgi verilirken çiçek bakmanın sorumluluğunu öğrenmeleri için birer menekşe hediye edildi. Öğrenciler büyükşehir fidanlığında bir taraftan çiçeklerle ilgilenirken bir taraftan da öğretmenlerinden ve Büyükşehir Belediyesi personelinden bitkilerle ilgili bilgi aldı. Çocuklara doğa sevgisi aşılamak için onları toprakla ve çiçeklerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Çocuklarımızın daha mutlu oldukları bir Aydın için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



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