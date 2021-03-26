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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ziraat Fakültesi öğrencilerine girişimcilik semineri verildi

İHA

Ziraat Fakültesi öğrencilerine girişimcilik semineri verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından “Sektörle Buluşma” etkinlikleri kapsamında düzenlenen girişimcilik semineri, 24 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Ziraat Fakültesi öğrencileri ile tarım sektörü içerisinden konusunda uzman özel sektör temsilcilerini buluşturan etkinlikte; TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanı Esen Türker konuk edildi.
Mesleğinin Ziraat Mühendislği olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Esen Türker, meslek hayatı boyunca gerçekleştirdiği toplumsal ve sosyal projeleri öğrenciler ile paylaştı.
“Tarım sektörü içerisinde kadının rolü nedir?”, “Kadın iş yaşantısında günümüzde hangi sorunlar ile karşılaşıyor?” gibi birçok soruya tecrübeleri doğrultusunda açıklamalar getiren Esen Türker, ‘Ziraat Mühendisi’ adayı öğrencilere Aydın Ticaret Odası önderliğinde başlatılan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı” çerçevesinde “ Mühendis Kızlar Staj Portalı” projesi hakkında bilgi verdi. Proje kapsamında özellikle mühendislik alanında eğitim gören ancak staj yeri bulmakta zorlanan kız öğrencilere staj yeri bulunarak staj süresi boyunca destek verilecek olduğunu öğrencilere anlattı.
Girişimciliğin Türk tarımı açısından önemli olduğunu, bu seminerin de öğrencilere farklı bir vizyon kazandıracağını ifade eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Esen Türker’e sunumlarından dolayı teşekkür ederek, bundan sonra da bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
Sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan ve Ziraat Fakültesi öğretim elemanları ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, sorucevap bölümünün ardından sona erdi.
Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “Sektörle Buluşma” etkinlikleri, 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00 de tarım sektörü içerisinden yeni bir uzman konuk ile sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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