Aydın filede Galatasaray´ı ağırlıyor

AYDIN, (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi´nde normal sezonu 7´nci sırada bitirerek Play-Off 5-8 Etabı´nda bir basamak üzerindeki Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın rakibiyle ilk maçına evinde çıkacak. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu´nda oynanacak müsabaka saat 15.00´te başlayacak. İki galibiyet alan takımın 5-6 Etabı´na kalacağı ligde Aydın ekibi 1 Nisan´da deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Aydın ekibi normal sezonda evinde 3-2 yendiği Galatasaray´a deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Tur atlayacak takım Nilüfer Bld-Sistem9 Yeşilyurt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2021-03-27 11:33:20
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