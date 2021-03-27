Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi'nden Aydın çıkartması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve beraberindeki heyet Aydın'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, 2. Başkan Muhlis Atay ve Genel Sekreter H. Haluk Aşkaroğlu Aydın'ı ziyaret etti. Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı’nın ev sahipliğindeki heyet, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ve Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı ziyaretleri gerçekleştirildi.



Ziyaretlerinde çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını ifade eden TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Ziyaretlerimizde genelde ülkemizi özelde Aydın ilimizle ilgili hayvancılığımız, sahipsiz hayvanlar, hayvan refahı, hayvan hakları, Pet kimliklendirme, veteriner hekimlik mesleğinin uygulamaları, beklentileri, Covid19 pandemi sürecinde veteriner hekimlik, üniversite ve meslek örgütlerinin işbirliği, veteriner hekimlikte eğitim ve öğretim, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi'nin bu konulardaki mevcut çalışmaları, geleceğe dönük planlamaları ile Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığımızın çalışmaları gibi bir çok konuyu görüşme fırsatımız oldu" dedi.



Aydın Veteriner Hekimleri Odası'na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Eroğlu, "Bugüne kadar yürüttükleri başarılı çalışmalarını bu vesile ile yerinde gördüğümüz, Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanımız Cemil Şahin ve yönetimine ve katkı sunan meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanımız Ali Eroğlu ve Merkez Konseyi üyelerinin ziyaretinden duyduğu

memnuniyeti dile getirerek, "Kutsal veteriner hekimliği mesleğimizin önemini, kronikleşmiş ve çözüm bekleyen problemlerini, mevcut durumunu ve yapılacak çalışmaları istişare ettik" diyerek konsey baskanı ve üyelerineteşekkür etti.





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