Dört bir yanı tarihi ve doğal güzellikleri ile dolu Karacasu’da bulunan Çağlayan Tabiat Parkı’nın işletmesi imzalanan protokolle Karacasu Belediyesi’ne devredildi.

Afrodisias Antik Kenti başta olmak üzere birçok tarihi ve doğal güzelliklere sahip Karacasu, birçok yerli yabancı turiste ev sahipliği yaparken özellikle bahar aylarında Çağlayan Tabiat Parkı’yla da dikkat çekiyor. İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan 38 hektarlık tabiat parkı manzara güzellikleriyle ziyaretçilerini beklerken Karacasu Belediyesi ise ilçe ekonomisini de kalkındıracak önemli bir adım attı. Bu kapsamda Karacasu Belediyesi, Çağlayan Tabiat Parkı’nın işletmesini devraldı.

Karacasu Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen protokol ile Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Çağlayan Tabiat Parkının işletmesini devraldı. Protokol töreni sonrasında sosyal medya üzerinden Karacasululara müjdeyi veren Başkan İnal paylaşımında “Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak, Aydın Şube Müdürü Egemen İşcan ile ilçemizde bulunan Çağlayan Tabiat Parkının işletmesini gerçekleşen imza töreni ile devraldık. Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şirin İlçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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