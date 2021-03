Bu mahalleye nüfusun yarısı kadar leylek geliyor

Hande NAYMAN Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinin 400 nüfuslu Ova Karaağaçlı Mahallesi'ne her yıl 200 leylek göç ediyor. Ova Karaağaçlı Mahallesi Muhtarı Emin Tay, "Leyleklerin mahallemizi neden tercih ettiğini bilmiyoruz" dedi.

Germencik ilçesine bağlı 150 haneli, 400 nüfuslu Ova Karaağaçlı Mahallesi, her yıl mart ayından ağustos ayına kadar baharın müjdecisi leylekleri ağırlıyor. Mart ayında mahalleye gelmeye başlayan leylekler, baca, elektrik direği ve çatılara yuva yaparak, yavrulama süreçlerini tamamlıyor.

Her yıl yaklaşık 200 leyleği misafir ettiklerini söyleyen Ova Karaağaçlı Mahallesi Muhtarı Emin Tay, "Leylekler her yıl olduğu gibi bu yıl da yazın habercisi olarak mahallemize geldi. Leylekler genellikle şubat sonu mart başı gibi gelirler. 400 nüfuslu bir mahalleyiz. Nüfusumuzun yaklaşık yarısı kadar leylek buraya göç ediyor. Bu leyleklerin neden mahallemizi tercih ettiğini bilmiyoruz. Toprak yapısından mı doğasından mı bilinmez ama diğer mahallelere gitmeyip, bizim buraya geliyorlar. Bununla alakalı ciddi bir araştırma yapmak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Muhtar Tay, "Çok seviliyorlar. Akrep, böcek, kurbağa gibi hayvanları yiyorlar. Leylekler her mahalleye gitmez. Biz bu hayvanları seviyoruz ve misafir ediyoruz" diye konuştu.

'SESLERİNİ MOTOR SESİ SANIRDIM'

Yaklaşık 30 yıldır Ova Karaağaçlı Mahallesi'nde yaşayan Esma Çetinbakış (51), "Mahallemizde bolca leylek var. Onlar bizim için baharın müjdecisi. Onlar geldi mi mahalleye bahar gelir. İçlerinde biri var ki mart ayından bile önce gelir. Genelde ağustos ayında mahallemizi terk ediyorlar. Eskisi kadar olmasa da sayıları oldukça fazla. Değişik bir ses çıkarıyorlar. Ben yeni evlendiğim zamanlar leyleklerin çıkardığı sesi, su motoru sesi sanırdım. Yavruları olduğu zaman onları ağızlarıyla besliyorlar. Onlar buranın sembolü. Leylekler mahallemize özeldir, her mahalleye gitmezler" şeklinde konuştu.

Süleyman Akkaya (66) ise, "Bizim mahallede leyleklerimiz çok meşhur. Her yıl mutlaka gelirler. Biz onlarla yaşamaya alıştık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Germencik Hande NAYMAN Burhan CEYHAN

