Başkan Günel KUGİAD’ın Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği’nin (KUGİAD) Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı. KUGİAD’ın yeni dönem başkanlığına seçilen Mehmet Buğra Atınç ile yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Başkan Ömer Günel, “Üyesi olmaktan gurur duyduğum Kuşadası İş İnsanları Derneği’nin yönetimi ile çok güzel işler yapacağımızdan eminim” dedi



KUGİAD Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. 2020 yılında yapılması planlanan fakat korona virüs pandemisi nedeniyle ertelenen genel kurulda KUGİAD’ın yeni yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan’ın da katıldığı genel kurulda derneğin yönetim kurulu başkanlığına işadamı Mehmet Buğra Atınç seçildi.



“Kugiad’ın üyesi olmaktan dolayı gurur duyuyorum”

KUGİAD’ın yeni dönem başkanlığına seçilen Mehmet Buğra Atınç ile yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel “KUGİAD’ı birkaç arkadaşımla birlikte 2003 yılında kurduk. Bu derneğin kuruluş amacı, iş insanı kimliği ön planda olan itibarlı arkadaşlarımızı bir çatı altında toplamaktı. Bu dernek sayesinde Kuşadası’na hem sosyal hem iş alanında hizmet ettik. Bugün bu toplantıda derneğimizin aynı prensiple çalışmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu beni çok mutlu etti. Bu dernekte çalışan arkadaşlarımın bu kentte yönetici olabileceğini söylemiştik. Dediğimiz gibi oldu. Ben bu kente belediye başkanı olarak seçildim, birçok arkadaşım ise meclis üyesi oldu. Derneğimizin ana prensiplerinden biri ise KUGİAD çatısı altında siyaset yapmamaktı. Birçok farklı siyasi görüşe sahip arkadaşımız olmasına rağmen bu prensipten vazgeçmedik. Bugün bizi bir arada tutan da bu prensiptir. Eminim KUGİAD liyakat sahibi itibarlı insanlarla Kuşadası’na hizmet etmek için yoluna devam edecektir. Üyesi olmaktan gurur duyduğum Kuşadası İş İnsanları Derneği’nin yönetimi ile çok güzel işler yapacağımızdan eminim” diye konuştu.



“Kuşadası’na bir belediye başkanı kazandırdık”

KUGİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buğra Atınç ise “Yönetim olarak bayrağı devraldığımız 8’inci dönem arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak isterim. Yönetimimi oluşturma aşamasında, teklif götürdüğüm arkadaşlarımın, KUGİAD’ın görev bilinciyle hareket edip, ikiletmeden benimle beraber ellerini taşın altına koymayı kabul etmeleriyle ziyadesiyle mutlu oldum. Siz sevgili KUGİAD ailemin, tam desteğini alarak bu göreve gelmenin bizlere yüklediği sorumluluk, vermiş olduğu güç, ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım için büyük motivasyon olmuştur. KUGİAD olarak Kuşadası’na bir belediye başkanı ve meclis üyeleri kazandırdık. Köklendiğimiz sağlam temeller yükselişimizin kanıtı ve gururudur. Bu haklı gururun devam edeceği daha nice genel toplantılarda görüşmek üzere hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, genel kurulun ardından KUGİAD üyelerine önümüzdeki dönemde yaşama geçirecekleri projeler hakkında bilgi aktardı.



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