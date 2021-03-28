Afrodisyas 2021 tur programlarına ekleniyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti, 2021 turizm sezonunda tur programlarına eklenecek.

Afrodisias Antik Kenti ve müzesi tur firmalarının yöneticilerini ağırladı. Tur yöneticilerine antik kentte misafir eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Umut Tuncer, 2021 turizm sezonunda tur programlarına Afrodisias'ı da ekleyeceklerini belirterek, “Özellikle Rus ve Polonya pazarından Afrodisias'a tur programlıyorlar. Geçtiğimiz günlerde bakanlığımız çalışmasıyla Adnan Menderes Havalimanı'na Rusya'dan charter uçuşlar için gerekli düzenleme yapılmıştı. 2021 yılında ilimizde daha çok Rus turist göreceğiz. Afrodisias'ı keşfetmelerini istiyoruz. 2019 yılında 100 bine yakın ziyaretçi ağırladığımız antik kentimizde 2020 yılında pandemi baskısıyla 30 bin ziyaretçiye geriledik. 2021 sezonunda ise sektörle yakın işbirliği kurarak 2019 istatistiklerine dönmeyi hedefliyoruz” dedi.

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