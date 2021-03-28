Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi Genç kadın aynı ismi taşıdığı annesinin yanına defnedildi Baba Mithat Demirbaş: "Silah tutukluk yapmasa beni de öldürecekti"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi Genç kadın aynı ismi taşıdığı annesinin yanına defnedildi Baba Mithat Demirbaş: "Silah tutukluk yapmasa beni de öldürecekti"

İHA

Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi Genç kadın aynı ismi taşıdığı annesinin yanına defnedildi Baba Mithat Demirbaş: "Silah tutukluk yapmasa beni de öldürecekti"

Aydın’da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş, baba ocağında toprağa verildi. 5 yaşındaki kızı ve babasının gözleri önünde cinayete kurban giden talihsiz kadını son yolculuğunda mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.
Bugün öğlen saatlerinde Aydın’dan Yenipazar ilçesi Dereköy Mahallesi'ne getirilen Necla Demirbaş’ın cenazesi kendisi ile aynı ismi taşıyan ve 1987 yılında kanserden ölen annesi ile 1992 yılında trafik kazasında ölen üvey kardeşi İbrahim Demirbaş’ın yanına defnedildi. Cenaze törenine İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, Aydın Devlet Hastanesi Mali İşler Müdürü Mustafa Ali Kaptan, görev yaptığı hastanenin çalışanları, Hak İş Konfederasyonu ve Öz Sağlık İş Sendikası Aydın İl Başkanı Nefise Şahin, Aydın Devlet Hastanesi Destek Hizmetleri Müdürü Nur Karagöz, Dereköy Mahalle Muhtarı Durmuş Kaya, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Aile yakınlarından Şevki Birgilioğlu yaptığı açıklamada, “Çok üzülüyoruz. Kızımız genç yaşta gitti. Küçük yaşta çocuğu da kaldı. Onun için çok üzgünüz. Çok da iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin” dedi.
Dereköy Mahalle Muhtarı Durmuş Kaya da “Böyle acı cinayetlerin bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Böyle genç ölümlerin yaşanmamasını istiyoruz. Bu cenazenin buraya gelmesi bizi de üzdü. Köy olarak hepimizi üzdü. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz” diye konuştu.

"Silah tutukluk yapmasa beni de öldürecekti"
Acılı baba Mithat Demirbaş, canlı olarak şahit olduğu olayı anlatırken gözleri doldu. Zanlının gözünün önünde defalarca kızına ateş ettiğini anlatan baba, silahın tutukluk yaptığını gördüğünü aksi takdirde kendisinin de öldürüleceğini belirtti. Demirbaş açıklamasında şunları söyledi: “Evlat acısı dayanılmaz bir acı. Devlet hastanesinde görevliydi. Dün saat bir buçukta onu arabayla eve getirdim. Evin önüne gelince arabayı park ettim. Yanımda oturuyordu. Torbaları falan vardı. Onları aldı arabadan indi. Evin apartmanın giriş kapısına doğru yürüdü. Ben de o arada arabadan indim arabanın kapısını kilitleyeyim diye uğraşıyordum. 2 el silah sesi duydum. Bu ses nereden geliyor acaba diye bir baktım ki benim kızın ensesini bastırmış, kafasına sürekli mermi sıkıyor. Ben oraya koşunca ateş etmeyi bıraktı. Kaçtı benden. Sonra 2025 metre ileriye gidince kendi başına sıktı. Evlat acısını kimseye göstermesin Cenabı Allah. Başka bir şey demiyorum. Allah'ım taksiratını affetsin diyorum.”
Yaşanan acı olayın ardından konuşan Aydın İl sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ise “Necla kardeşimiz, kendisini tanıyan herkesin kalbinde taht kurmuş olan bir kardeşimizdi. Uzun zamandır da arkadaşlarımla beraber mesai paylaştığı bir kardeşimizdi. Biz şiddetin her türünü şiddetle kınıyoruz. Rabbim yakınlarına sabır versin. Biz sağlık müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı olarak bütün imkanlarımız ailenin emrinde. Üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Başımız sağ olsun” açıklamasında bulundu.

Olayın geçmişi
Acı olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki O.G. ile birlikte yaşamaya başladı. Necla Demirbaş ile birlikte yaşadığı O.G.’nin arası açılınca Demirbaş'ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ın evinin önüne gelen O.G., yanında getirdiği tabancayla genç kadının kalbine 4 el ateş etti. Daha sonra sokağa çıkan O.G. arabasının yanına gelince aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe bastı. Necla Demirbaş ile O.G. ayrı ayrı ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Necla Demirbaş hayatını kaybetti, O.G.'nin de durumunun ağır olduğu ve şu anda cihaza bağlı olarak yaşadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

76 saatlik kamera takibinde yakalandılar
YEREL HABERLER 76 saatlik kamera takibinde yakalandılar
Afrodisyas 2021 tur programlarına ekleniyor
YEREL HABERLER Afrodisyas 2021 tur programlarına ekleniyor
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
Kuşadası Belediye’sinde vatandaşa yönelik hizmetlere bir yenisi daha eklendi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye’sinde vatandaşa yönelik hizmetlere ...
Bekçiler 30 günde 46 aranan şahıs aldı
YEREL HABERLER Bekçiler 30 günde 46 aranan şahıs aldı
Başkan Günel KUGİAD’ın Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Günel KUGİAD’ın Olağan Genel Kurul ...
Kıbrıs Gazisi vefat etti
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi vefat etti
NGC’de Gazeteciler ‘Özmen’ dedi
YEREL HABERLER NGC’de Gazeteciler ‘Özmen’ dedi
Annesinin ölümüne şahit olmaması için küçük kız, olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Sağlıkçılar zamanla yarıştı ama Necla kurtarılamadı
YEREL HABERLER Annesinin ölümüne şahit olmaması için küçük kız, olay ...
Öldürüp, intihar teşebbüsünde bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Öldürüp, intihar teşebbüsünde bulundu/ Ek fotoğraflar
2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
YEREL HABERLER 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili'nde ...
Ev sahibi olacakken, dert sahibi olanlar kongreye gitti Aydınlılara 4 yıl önce söz veren Yavuzlar İnşaat da hak sahiplerini isyan ettirdi
YEREL HABERLER Ev sahibi olacakken, dert sahibi olanlar kongreye ...
Suç makinesi gibi şahıs, polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi gibi şahıs, polis tarafından yakalandı
Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden ...
Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
Öldürüp, intihar teşebbüsünde bulundu
YEREL HABERLER Öldürüp, intihar teşebbüsünde bulundu
Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla kendini vurdu
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadını kurşunlayıp aynı silahla ...
Bu mahalleye nüfusun yarısı kadar leylek geliyor
YEREL HABERLER Bu mahalleye nüfusun yarısı kadar leylek geliyor
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'tan Berat Kandili mesajı
Kuşadası’nı yeni bir mantar türü daha bulundu Dilek Yarımadası’nda bulunan 'Ölümsüzlük Mantarı' olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Kuşadası’nı yeni bir mantar türü daha bulundu Dilek ...
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası'nı Avrupa standartlarında bir kent haline getirmeye çalışıyoruz
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası'nı ...
‘Deprem Sonrası Akut Dönem Psikososyal Müdahale’ konulu eğitim düzenlendi
YEREL HABERLER ‘Deprem Sonrası Akut Dönem Psikososyal Müdahale’ ...
Bağımlılık ve Bağımlılık ile Baş Etme Yolları paneli gerçekleşti
YEREL HABERLER Bağımlılık ve Bağımlılık ile Baş Etme Yolları paneli ...