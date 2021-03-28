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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda 126 dakika sürüp oldukça çekişmeli geçen maçın setleri 29-27, 25-15, 23-25 ve 29-27'lik skorlarla sonuçlandı. İki galibiyete ulaşan tarafın Play-Off'ta 5-6 Etabı'na kalacağı seride ikinci karşılaşma 1 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-03-28 17:28:34



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