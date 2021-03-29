Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek aldı Kaymakamın kucağındaki bu çocuk da kaymakam oldu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinin genç kaymakamı Furkan Alpay’ın çocukluk hayali gerçek oldu. Dedesi kaymakam hizmetlisi, babası da kaymakam koruması olan Furkan Alpay kaymakam olarak, çocukluk yıllarında hayalini kurduğu mesleği icra etmeye başladı. İlçede oldukça çok sevilen 26 yaşındaki Kaymakam Furkan Alpay, mesaisinin önemli bir kısmını halkın arasında geçiriyor.

Dedesinin kaymakam hizmetlisi, babasının da kaymakam koruması olmasından dolayı çocukluk hayalinin kaymakamlık olduğunu belirten Sultanhisar Kaymakamı Furkan Alpay, “Dedem Mustafa Alpay Erzurum İspir Kaymakamlığı’nda hizmetli idi. Babam Selami Alpay 19941999 yılları arasında Erciş Kaymakam koruması idi. Çocukluğumda en büyük hayalim kaymakam olmaktı. Şu anda bu hayalime ulaştım ve halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ediyorum” dedi.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erciş Kaymakamlığı görevini yürütürken o dönem çocuk olan ve bugün Sultanhisar Kaymakamlığını yürüten Furkan Alpay ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak başarı dileklerini sundu. Kaymakamlık hayalinin Selami Altınok’u tanıması ile başladığını belirten Furkan Alpay, “Dedemin kaymakam hizmetlisi olması, babamın da kaymakam koruması olması nedeniyle kaymakamlığa ilgim büyüktü. Hatta Selami Amca, benimle ilgilenirdi. Ben kaymakam olduktan sonra bu fotoğrafı paylaşarak başarı dileklerini sunmuş. Oldukça da duygulandım” diyerek meslek büyüklerini örnek alarak görevini en iyi şekilde yürütmeye çalıştığını belirtti.

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