Aydın’daki risk haritasında ’kırmızı’ alanlar çoğalıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’daki risk haritasında ’kırmızı’ alanlar çoğalıyor

İHA

Aydın’daki risk haritasında ’kırmızı’ alanlar çoğalıyor

Risk haritasında kırmızı alanların çoğaldığı Aydın’da vatandaşların gözü kabine toplantısına çevrildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 30 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları diğer yandan da gerçekleştirilen denetimler ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Mart ayı başında açıklanan kontrollü normalleşme kararların üzerinden bir ay geçerken, ülke genelinde vaka sayılarında alınan tedbirler ve denetimlere rağmen artış gözlendi. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği, geçen bir ayın değerlendirilmesinin yapılacağı toplantıda Ramazan ayı öncesinde yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da görüşülecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.

"Aydın kırmıza dönüyor"
Aydın’ın risk haritasındaki kırmızı renkler çoğalmaya başlarken, son günlerde artan vaka sayıları vatandaşları tedirgin etti. Haritada Efeler ilçesinde artan kırmızı bölgeler vatandaşları tedirgin etti. Aydınlılar, 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde yeni tedbirlerin getirilmesine kesin gözü ile bakıyorlar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayşegül Öğretmen, develerle stres atıyor
YEREL HABERLER Ayşegül Öğretmen, develerle stres atıyor
Didim Belediyesi, görüntüleri geri sararak uyardı “O günlere geri dönmeyelim”
YEREL HABERLER Didim Belediyesi, görüntüleri geri sararak uyardı “O ...
Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek aldı Kaymakamın kucağındaki bu çocuk da kaymakam oldu
YEREL HABERLER Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek ...
Nazilli’de heyelan yolu kapattı, ekipler açtı
YEREL HABERLER Nazilli’de heyelan yolu kapattı, ekipler açtı
Su kuyusuna düşen Sudenur'u itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen Sudenur'u itfaiye kurtardı
Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı
Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi
Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1
YEREL HABERLER Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI ...
Seyir halindeki otomobil küle döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil küle döndü
Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi Genç kadın aynı ismi taşıdığı annesinin yanına defnedildi Baba Mithat Demirbaş: "Silah tutukluk yapmasa beni de öldürecekti"
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa ...
76 saatlik kamera takibinde yakalandılar
YEREL HABERLER 76 saatlik kamera takibinde yakalandılar
Afrodisyas 2021 tur programlarına ekleniyor
YEREL HABERLER Afrodisyas 2021 tur programlarına ekleniyor
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli’de uyuşturucu operasyonu
Kuşadası Belediye’sinde vatandaşa yönelik hizmetlere bir yenisi daha eklendi
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye’sinde vatandaşa yönelik hizmetlere ...
Bekçiler 30 günde 46 aranan şahıs aldı
YEREL HABERLER Bekçiler 30 günde 46 aranan şahıs aldı
Başkan Günel KUGİAD’ın Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Günel KUGİAD’ın Olağan Genel Kurul ...
Kıbrıs Gazisi vefat etti
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazisi vefat etti
NGC’de Gazeteciler ‘Özmen’ dedi
YEREL HABERLER NGC’de Gazeteciler ‘Özmen’ dedi
Annesinin ölümüne şahit olmaması için küçük kız, olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Sağlıkçılar zamanla yarıştı ama Necla kurtarılamadı
YEREL HABERLER Annesinin ölümüne şahit olmaması için küçük kız, olay ...
Öldürüp, intihar teşebbüsünde bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Öldürüp, intihar teşebbüsünde bulundu/ Ek fotoğraflar
2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
YEREL HABERLER 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi Berat Kandili'nde ...
Ev sahibi olacakken, dert sahibi olanlar kongreye gitti Aydınlılara 4 yıl önce söz veren Yavuzlar İnşaat da hak sahiplerini isyan ettirdi
YEREL HABERLER Ev sahibi olacakken, dert sahibi olanlar kongreye ...