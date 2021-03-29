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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda “Yeşil Seferberlik” devam ediyor

İHA

Kuşadası’nda “Yeşil Seferberlik” devam ediyor

Kuşadası Belediyesi, kent merkezini yaklaşan turizm sezonu hazırlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent merkezinde bulunan Kasım Yaman Parkı’nı yenilemek için kolları sıvadı.
Kuşadası’nda Belediye Başkanı Ömer Günel’in daha modern ve estetik bir kent hedefiyle başlattığı değişim seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 7 gün 24 saat esasına göre mesai yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kentin turistik çarşılarını yaklaşan turizm sezonuna hazırlamak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise kent merkezindeki park ve yeşil alanları yaz sezonuna hazırlıyor.
"Kasım Yaman Parkı yenileniyor"
Daha önce kentin farklı noktalarındaki park ve yeşil alanlarda uyguladığı dikkat çeken peyzaj tasarımlarıyla vatandaşların takdirini alan Kuşadası Belediyesi, son olarak kentin en eski yeşil alanlarından biri olan Kasım Yaman Parkı’nı yenilemek için çalışmalara başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerparkın ilk olarak zemin kaplamalarını sökmeye başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan parkın eskiyen oturma grupları ise yenilenmek üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesine götürüldü. Çalışmalar kapsamında ayrıca çocuk oyun grubunun zemini yenilenerek genişletilecek. Doğal taşlı havuzun bakımı yapılarak korunurken diğer havuz sökülecek. Parkta dağınık halde bulunan tarihi eserler bir araya toplanarak sergilenecek. Öte yandan 1936 ile 1937 yılları arasında Kuşadası Belediye Başkanlığı yapan Kasım Yaman’ın heykeli bakımdan geçirilecek. Son olarak uygulanacak özgün peyzaj tasarımı ile park kısa süre içerisinde bütünüyle yenilenmiş olarak kullanıma açılacak.
“Yeşil e tarihi doku korunacak”
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kasım Yaman Parkı’nda modern bir peyzaj çalışması yürüteceklerini belirterek “ Kuşadası’nın eski belediye başkanlarından Kasım Yaman’ın ismini taşıyan parkı yenilemek için çalışmalara başladık. Kent merkezimizde bulunan parkın yeşil ve tarihi dokusunu koruyarak yenileyeceğiz. Kasım Yaman Parkı da kentimizin pek çok merkezi noktası gibi yeni sezonu çok daha yeşil ve modern bir görünümle karşılayacak” dedi.

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