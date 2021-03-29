Siyah İnciler ‘Yelkovan’ ile devam kararı aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siyah İnciler ‘Yelkovan’ ile devam kararı aldı

İHA

Siyah İnciler ‘Yelkovan’ ile devam kararı aldı

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor olağan genel kurulunu gerçekleştirerek mevcut Başkan Soner Yelkovan ile devam kararı aldı. Siyah Beyazlı ekip yönetimi kurulunu güçlendirerek camiaya 2. lig sözü verdi.
Nazilli Ticaret Odası Salonu’nda yapılan kongrede Nurettin Özkat’ın yerine vekaleten atanan mevcut Başkan Soner Yelkovan bu kez oybirliği ile seçilerek göreve getirildi. Kongreye Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, eski Kulüp Başkanları Özgen Türker, Erdoğan Eker ve kulüp yöneticileri katıldı.
Genel kurulda söz alan MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, belediye başkanlığı dönemindeki kulübün geçen 10 yılını değerlendirerek tüm camiayı birlik ve beraberliğe davet etti.
Genel Kurul sonunda asaleten başkanlığa seçilen Soner Yelkovan ise matematiksel olarak şampiyonluk yarışından kopmadıklarını, tüm olumsuzluklara rağmen hedeflerinin Play Off maçlarında başarı sağlayarak üst lige çıkmak olduğunu ifade etti. Önümüzdeki Çarşamba günü Nazilli’de oynanacak olan Darıca Gençlerbiriği karşılaşmasında mutlak galibiyet hedeflediklerini de ifade etti.
Soner Yelkovan’ın tek aday olarak katıldığı kongrede yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu; Mustafa Tınas, Kadir Mutlu, Haluk Volaka, Ünal Önal, Erol Karakuş, Mesut Yörükoğlu, Ali Gökgesiz, Erkan Abbasoğlu, Recep Sakarya, Osman Bilgen, Rıdvan Çetiner, Kadir Kabak, Öner Güner, Oktay Asuman, Uygar Karadayı, Mehmet Koşar, Özen Akgün, Gökhan Çamurcu, Hakan Şengel, Faruk Kutlu, Ercan Sarıot, Durmuş Kural, Murat Şen, Öğünç Tokgöz, Erkan Erkoç, Hilmi Duruoğlu, Önder Özkulak, Mustafa Tanrıkulu seçilirken yedek üyeler ise Ali Kaplan, Süleyman Kana, Gürkan Yenipazarlı Nuri Sağbaş ve Metin Ceviz’den oluştu. Denetleme Kurulunda ise Mert Öreroğku, İbrahim Özkan, Cavit Yılmaz yer alırken Denetleme Kurulu Yedek üyeleri de Yılmaz Kınlı, Mehmet Göktepe, Kemal Sal’dan oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Atay, apartman görevlileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atay, apartman görevlileri ile bir araya geldi
ADÜ Devlet Konservatuvarına Macaristan’da üçüncülük ödülü
YEREL HABERLER ADÜ Devlet Konservatuvarına Macaristan’da üçüncülük ...
Çalışma arkadaşları Prof. Dr. Başal'ı son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Çalışma arkadaşları Prof. Dr. Başal'ı son yolculuğuna ...
Aydın’da 116 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 116 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da zincirleme trafik kazası; 4 yaralı
Kuşadası’nda “Yeşil Seferberlik” devam ediyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda “Yeşil Seferberlik” devam ediyor
Görme engelli gence İŞKUR'dan hibe desteği
YEREL HABERLER Görme engelli gence İŞKUR'dan hibe desteği
Başkan Özcan; “Köylerimize hizmet için çalışmaya devam ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Özcan; “Köylerimize hizmet için çalışmaya ...
Didim'de 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Didim'de 25 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu’ndan proje atağı
YEREL HABERLER TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu’ndan proje atağı
Aydın çileğinin sofralara yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Aydın çileğinin sofralara yolculuğu başladı
Acil sağlık personeline 'Erişkin İleri Derece Yaşam Desteği' eğitimi verildi
YEREL HABERLER Acil sağlık personeline 'Erişkin İleri Derece Yaşam ...
Aydın’daki risk haritasında ’kırmızı’ alanlar çoğalıyor
YEREL HABERLER Aydın’daki risk haritasında ’kırmızı’ alanlar ...
Ayşegül Öğretmen, develerle stres atıyor
YEREL HABERLER Ayşegül Öğretmen, develerle stres atıyor
Didim Belediyesi, görüntüleri geri sararak uyardı “O günlere geri dönmeyelim”
YEREL HABERLER Didim Belediyesi, görüntüleri geri sararak uyardı “O ...
Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek aldı Kaymakamın kucağındaki bu çocuk da kaymakam oldu
YEREL HABERLER Dedesi hizmet etti, babası korudu, torun örnek ...
Nazilli’de heyelan yolu kapattı, ekipler açtı
YEREL HABERLER Nazilli’de heyelan yolu kapattı, ekipler açtı
Su kuyusuna düşen Sudenur'u itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen Sudenur'u itfaiye kurtardı
Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı
Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Günel, çalışmaları yerinde inceledi
Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1
YEREL HABERLER Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir ...
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI ...
Seyir halindeki otomobil küle döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil küle döndü
Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi Genç kadın aynı ismi taşıdığı annesinin yanına defnedildi Baba Mithat Demirbaş: "Silah tutukluk yapmasa beni de öldürecekti"
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa ...