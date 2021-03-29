Nazilli Belediyespor'da Yelkovan güven tazeledi



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da başkan Soner Yelkovan, genel kurulda yeniden göreve seçildi.

Nazilli Ticaret Odası Toplantı Salonu'ndaki seçime tek aday olarak giren Yelkovan, üyelere teşekkür konuşmasında, "Uzun zamandır yapmamız gereken bir kongreydi, salgından dolayı nasip bugüneymiş. Yeni, şeffaf bir yönetim anlayışıyla Nazillispor'un hak ettiği liglere ulaşması açısından elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Biz sadece emanetçiyiz. Tüm şehirden, esnaftan, taraftarlardan desteklerini bekliyoruz. İnşallah bu takımı daha üste çıkarmak için daha çok çalışacağız. İyi bir yönetim kurduğumuza inanıyorum. Çünkü halkı kapsayan bir yönetim olsun istedik. Allah utandırmasın. İnşallah bu sene 2'nci Lig'e çıkarız. Ligimiz her türlü sonuca açık. Şampiyon olmamamız için neden de yok. Şampiyon da olabiliriz. Diğer takımlara bakmıyoruz, biz önümüzdeki maçlara bakıyoruz" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-03-29 17:00:12



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