Meteoroloji'den Aydın'a 'zirai don' uyarısı

Aydın'da bugün akşam saatlerinde başlamak üzere, Cuma günü sabah saatlerine kadar hafif kuvvette zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zirai faaliyetlerin devam ettiği Aydın’ın Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar, Bozdoğan, Kuyucak, Buharkent ve Karacasu ilçelerinin kırsal alanlarında hafif kuvvette zirai don riskinin, bu gece saatlerinden 02 Nisan Cuma sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.