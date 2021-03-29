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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşları uyardı; "Virüs gücünü kaybetmiş değil!"

İHA

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşları uyardı; "Virüs gücünü kaybetmiş değil!"

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, açıklanan güncel Korona virüs risk haritasında 'orta riskli' gruptan 'çok yüksek riskli' gruba geçen Aydın ilinde yaşayan vatandaşları uyardı. Açıklamada, "Virüs gücünü kaybetmiş değil!" denildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 30 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları diğer yandan da gerçekleştirilen denetimler ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında gündem maddelerinden biri de, Mart ayı başında geçilen 'kontrollü normalleşme dönemi' ile birlikte Korona virüs salgınının ülke genelindeki geldiği son durum oldu. Aradan geçen bir ayın ardından Türkiye genelinde Korona virüs vaka sayıları artarken, ay başında 'orta riskli' olarak açıklanan Aydın, son açıklanan haritaya göre 'çok yüksek riskli' iller arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, Aydın ilinin de aralarında bulunduğu 58 'çok yüksek riskli' grupta yer alan illerde Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Öte yandan her gün uygulanan akşam saat 21.00'dan sabah 05.00'a arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması ise devam edecek.
"Haritayı maviye çevirmek elimizde"
Açıklanan güncel risk haritasının ardından bir açıklama da Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden geldi. Virüsün gücünün kaybetmediğinin belirtildiği açıklamada, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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