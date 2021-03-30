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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da yeni İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları açıklandı

İHA

Aydın'ın Korona virüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisinde yer almasının ardından yeni İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları açıklandı.

Aydın'da yeni İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları açıklandı

Aydın'ın Korona virüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller kategorisinde yer almasının ardından yeni İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları açıklandı.
Korona virüs ile mücadelede, 1 Mart 2021 tarihinde ilan edilen risk haritası illerdeki vaka sayılarına göre 'düşük, orta, yüksek, çok yüksek' olarak sınıflandırılandı. Yeni normalleşme sürecinin ilk bir ayının değerlendirilmesi sonucunda Aydın belirlenen risk gruplardan 'çok yüksek riskli' iller kategorisinde yer aldı. Alınan bu kararla birlikte Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi toplanarak yeni kararı açıkladı.
Açıklanan kararlar şu şekilde; Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart 2021 tarihinde açıklanan yerinde karar süreci eğitim kurumlarının açılma ve uygulama kriterleri doğrultusunda 30 Mart 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Aydın'da Sağlık Bakanlığınca Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar ile maske, mesafe, temizlik kurallarına uymak kaydıyla; Aydın'da tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime daha önce açıklandığı şekilde devam edilmesine, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10 ve 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararların uygulanmaya devam edilmesine, 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına CumartesiPazar günleri de devam edilmesine, okullardaki sınav uygulamalarının ise açıklanan takvim doğrultusunda devam etmesine, yüz yüze eğitimin veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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