Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın İl Şube Müdürlüğü tarafından il genelindeki geçici hayvan bakım evleri denetlendi.

DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü av koruma ve kontrol faaliyetleri dışında geçici hayvan bakım evleri denetimlerini de sürdürüyor. Aydın il genelinde faaliyet gösteren geçici hayvan bakımevlerinde, DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü uzman personeli ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler ile denetlendi. Denetimlerde gözlemlenen olumluolumsuz tüm hususlar tutanak ile kayıt altına alınarak, ilgili belediye başkanlıklarına bildirildiği öğrenildi.



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