Jandarmadan 2 ilde şafak operasyonu; 16 gözaltı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)-AYDIN merkezli 2 ilde, silah ve uyuşturucu ticareti yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü kurup silah ve uyuşturucu ticareti yapan çeteye yönelik bu sabah Aydın ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Önceden belrilenen adreslere düzenlenen oprrasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 4 tabanca, 1 av tüfeği, uyuşturucu içiminde kullanılan 19 aparat, 1 hassas terazi, 23 uyuşturucu hap, 100 gram eroin, 80 gram metamfetamin ve 120 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-03-30 11:17:39
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