Aydın’da 313 bin korona aşısı yapıldı

Aydın genelinde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 313 bin 769 aşı yapıldı.

Kovid19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde çalışmalar sıkı bir şekilde devam ederken, korona virüs aşı çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Aşı çalışmalarında birinci doz uygulanmasının yanı sıra ikinci doz aşılamalarına da devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan anlık verilere göre Aydın'da bugüne kadar toplam 313 bin 769 korona virüs aşısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığın resmi internet sitesinde, 30 Mart Salı günü verilerine göre ülke genelinde toplam 15 milyon 427 bin 991 aşı yapıldı. Türkiye aşı tablosuna bakıldığında ise Aydın’da 176 bin 817 birinci doz, 136 bin 952 ikinci doz olmak üzere toplam 313 bin 769 aşı uygulaması yapıldı.

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