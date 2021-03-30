Kuşadası’nda yaşayan Kuveytliler, kentteki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Kuşadası’nda yaşayan Kuveytliler, kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Daha önce uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunan Kuveytliler bu sefer yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle hazırladıkları gıda paketlerini tespit edilen ailelere ulaştırılmak üzere Kuşadası Belediyesi’ne teslim etti.

Kuşadası Belediyesi’nin kentteki ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmak için başlattığı yardım kampanyaları sürüyor. Bu kapsamda Kuşadalı hayırseverlerle iş birliği içerisinde toplanan ayni yardımlar kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Son olarak Kuşadası’nda yaşayan Kuveytliler de yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için 700 adet gıda paketi desteğinde bulundu. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan tarafından teslim alınan paketler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



“Herkese örnek olmalı”

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kuveytli hemşehrilerimizin kentimizde yaşayan hemşehrilerimizle dayanışması herkese örnek olmalı. 30 Ekim tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin ardında da desteklerini sunmuşlardı. Pandemi sürecince ihtiyaç sahibi ailelerin uzaktan eğitim gören çocukları için yürüttüğümüz tablet bilgisayar kampanyasına da büyük katkıda bulunmuşlardı. O katkı bugün birçok çocuğumuzun okumasına yardımcı oluyor. Şimdi de yaklaşan mübarek Ramazan ayı nedeniyle gıda paketi desteğinde bulunuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.



“Dostluğumuz pekişecek”

Kentte yaşayan Kuveytliler'in temsilcisi Mohammad Alqattan, Kuşadası’nda yaşamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek “Kuşadalı kardeşlerimizle dayanışmamız sürecek. Biz bu kentte sadece sıcaklık gördük. Türk insanı bize her zaman kucak açtı. Bizler burada yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Burada başlattığımız güzel ilişkilerin Türkiye ile Kuveyt’in dostluğunu pekiştireceğinden eminiz” diye konuştu.

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