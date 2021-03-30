Kuşadası'nda yaşayan Kuveytlilerden 700 gıda paketi desteği



Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Kuveytliler, Ramazan ayı öncesinde hazırladıkları gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırması için Kuşadası Belediyesi'ne teslim etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Bu dayanışma herkese örnek olmalı" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin kentteki ihtiyaç sahibi aileler ile dayanışmak için başlattığı yardım kampanyaları sürüyor. Bu kapsamda Kuşadalı hayırseverler ile işbirliği içerisinde toplanan ayni yardımlar, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Son olarak Kuşadası'nda yaşayan Kuveytliler yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için yağ, makarna, kuru bakliyatlar, toz şeker, tu, un, çay gibi gıda maddeleri bulunan 700 gıda paketi desteğinde bulundu. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan tarafından teslim alınan paketlerin, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

'HERKESE ÖRNEK OLMALI'

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuveytli hemşerilerimizin kentimizde yaşayan hemşerilerimizle dayanışması herkese örnek olmalı. 30 Ekim tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin ardında da desteklerini sunmuşlardı. Pandemi sürecince ihtiyaç sahibi ailelerin uzaktan eğitim gören çocukları için yürüttüğümüz tablet bilgisayar kampanyasına da büyük katkıda bulunmuşlardı. O katkı bugün birçok çocuğumuzun okumasına yardımcı oluyor. Şimdi de yaklaşan mübarek ramazan ayı nedeniyle gıda paketi desteğinde bulunuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

'DOSTLUĞUMUZ PEKİŞECEK'

Kentte yaşayan Kuveytlilerin temsilcisi Mohammad Alqattan, Kuşadası'nda yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtip, "Kuşadalı kardeşlerimizle dayanışmamız sürecek. Biz bu kentte sadece sıcaklık gördük. Türk insanı bize her zaman kucak açtı. Bizler burada yaşamaktan dolayı çok mutluyuz. Burada başlattığımız güzel ilişkilerin Türkiye ile Kuveyt'in dostluğunu pekiştireceğinden eminiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-03-30 16:52:54



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