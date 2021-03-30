Kırmızı Çizgi uygulaması Didim’de de anlatıldı

İçişleri Bakanlığı trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik olarak ülke genelinde başlatılan “Kırmızı çizgi” uygulaması Aydının Didim ilçesinde de anlatıldı.

Didim’de Atatürk bulvarı üzerindeki yaya geçidinde gerçekleşen uygulamaya İlçe Kaymakamı Halil Avşar, Belediye başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Emniyet müdürü Yunus Dinç, İlçe Jandarma komutanı Onur Çark, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Belediye Başkan yardımcıları ile Emniyet ve Jandarma ekipleri katıldı. Uygulama kapsamında ilçe protokolünce sarı çizgiler kırmızıya boyandı; ardından Kaymakam Avşar ve beraberindeki ilçe protokolü sürücülere el broşürü dağıtarak kırmızı çizgi uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Uygulamayla birlikte artık çizgilerin kırmızıya boyandığı yerlerde yaya önceliği sağlanacak. Ayrıca Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını verilecek.



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