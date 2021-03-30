Çine’de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen ve 81 ilde hayata geçirilen ‘Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' programı kapsamında Çine’de yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi. Programa katılan Çine Kaymakamı Turan Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü İsmet Şimşek ile beraber yaya geçidindeki bölümü fırça ile kırmızıya boyadı.

2021 yılı süresince ‘Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı' hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kırmızı Çizgi uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Çine genelinde yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışması gerçekleştirildi. Program, Hükümet Konağı önündeki döner kavşaktaki yaya geçitlerinde gerçekleştirildi. Daha sonra Kaymakam Erdoğan, Müdür Şimşek ve polis ekipleri, durdurdukları sürücülere broşür dağıtıp, yaya geçitleri hakkında bilgi verdi.

Çine Kaymakamı Turan Erdoğan yaptığı açıklamada yaya önceliğinin önemine dikkat çekti, bundan böyle kent merkezinde gerçekleşecek trafik kontrollerinde de yaya önceliği denetimlerinin de sıklaştırılacağını söyledi.

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