Kuşadası'ndaki deprem korkuttu

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin Kuşadası Körfezi açıklarında meydana geldiği, büyüklüğünün ise 3.4 olarak olduğu duyuruldu. Saat 23.54de meydana gelen depremin derinliği ise 4.1 kilometre olarak açıklandı.



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