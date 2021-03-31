Aydın'da Korona virüs vaka sayıları arttı

Sağlık Bakanlığı, illere göre 2026 Mart arasında illerde her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Haritada Aydın ilindeki vaka sayısında artış gözlenirken geçtiğimiz hafta 69,07 olan oran bu hafta 109,11'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 2026 Mart'a ait il bazında her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel sayılarını yayımladı. Verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Korona virüs vakası görülen iller olurken, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van da 100 bin kişide en az Korona virüs vakası görülen iller oldu. Haftalık vaka sayısı açıklanmaya başlanılmasından bu yana vaka sayıları Aydın'da, 814 Şubat arasında 35,21, 1521 Şubat arasında 37,71, 2026 Şubat arasında 42,24, 27 Şubat5 Mart arasında 49,42 ve 612 Mart arasında 58,71 ve 1319 Mart arası 69,07 olarak görülmüştü. Aydın'da her geçen hafta artan ve son olarak 109,11 olarak açıklanan her 100 bin kişide görülen Korona virüs vaka sayılarındaki artış ile geçtiğimiz günlerde açıklanan risk haritasına göre Aydın'ın 'çok yüksek riskli iller' kategorisine geçmesi vatandaşlar arasında endişe oluşturdu.



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