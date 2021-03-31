Aydınlı öğrencilerin 3 projesi Türkiye Finallerine kaldı

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Değerlendirmesine Aydın’dan katılan 20 projeden 6’sının derece elde ederek bölge finallerinde büyük bir başarıya imza atarken, birinci olan üç proje Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Manisa ve Uşak'tan katılan öğrencilerin projeleri değerlendirildi.

Aydın’dan 3 proje birinci, 2 proje ikinci, 1 proje üçüncü oldu. Toplam 6 proje bölge finallerinde dereceye girerek ödül almaya hak kazanırken; birinci olan üç proje Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

İl Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getirerek, “İlk günden itibaren tekrar ettiğim bir konu var ki; bizler eğitimde Aydın markasını tekrar üst sıralara çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızın odağında bu var. Bu amaçla öğrencilerimizin hem akademik, hem de sosyal ve bilimsel gelişimlerini destekliyoruz. Verdiğimiz bu desteklerle hem akademik başarımız hem de projelere katılım oranımız artıyor. Bu artış başarımızı her geçen gün yükseklere çıkarıyor. TÜBİTAK Türkiye finallerine üç proje ile katılmamız bizim için sürpriz olmadı. Daha geçtiğimiz günlerde yine TÜBİTAK Matematik Olimpiyatlarından iki öğrencimiz gümüş ve bronz madalya başarısı ile döndü. Bunlar başarı merdivenlerinin daha ilk basamakları ve bizler en üst basamağa çıkıncaya kadar durmayacağız. Ben tüm danışman öğretmenlerimizle proje yarışmalarına katılan lise öğrencilerimize teşekkür, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Birinci olarak şehrimizi Türkiye finalinde temsil edecek olan öğrencilerimize de başarılar diliyorum, onlardan gelecek olan derece haberlerini de sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.

İzmir Bölge değerlendirmesine katılan, Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi, Aydın Fen Lisesi ile Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Aydın Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi iki projesiyle ikinci, Aydın Fen Lisesi bi başka projesiyle üçüncülük elde etti.

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