Aydın BŞB filede Galatasaray'a konuk

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8'incilik Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, evindeki ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Galatasaray HDI Sigorta'ya yarın deplasmanda konuk olacak. Burhan Felek Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Aydın BŞB, sarı-kırmızılıları bir kez daha yendiği takdirde seriyi 2-0'a getirip adını Play-Off'ta 5-6'ncılık Etabı'na yazdıracak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-03-31 11:44:57



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