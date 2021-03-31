Filyasyon ekibinin minibüsünü tekmeleyen şüpheli adliyeye sevk edildi



İslam KELEŞ/ SÖKE (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Söke ilçesinde bir hastaya ilaç getiren filyasyon ekibinin minibüsünü tekmeleyip, personele hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ceren G., adliyeye sevk edildi.

Söke Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi, dün akşam, minibüsle ilaç teslim etmek için Yenicami Mahallesi'ndeki bir hastanın evine gitti. Apartman girişinde filyasyon ekibinin yanına gelen Ceren G., iddiaya göre, kaç numaralı daireye geldiklerini ve hastanın kim olduğunu sordu. Filyasyon ekibinin, hastanın bilgilerini veremeyeceklerini söylemesi üzerine Ceren G., filyasyon ekibinin minibüsünü tekmeleyip, görevlilere hareket etti.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, aynı apartmanda oturduğu belirlenen Ceren G.'yi gözaltına aldı. Ceren G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

`SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRIYI KINIYORUZ´

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, saldırıyı kınayıp, "İlaç vermek ve filyasyon çalışmaları yapmak için söz konusu adrese giden üç kişiden oluşan ekibimizin yanına yaklaşan bir kişi, hastanın kişisel bilgilerini öğrenmek istemiş. Arkadaşlarımız da bu bilgileri vermek istememişler. Vatandaş da ekibe hakaret ederek araca tekme ve yumruk atmış. Sonra da olay yerinden kaçmış. Valimize ve emniyet güçlerine bilgi verdik. Kısa sürede yakalandı. Gece gündüz görev yapan sağlık çalışanlarına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Yasal sürecin de takipçisi olacağız" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ

2021-03-31 12:00:06



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