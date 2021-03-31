ADÜ Veteriner Fakültesi, ‘Sıfır Atık Belgesi’ ile ödüllendirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi, ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Belgesi ile ödüllendirildi.



ADÜ Veteriner Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cavit Kum, süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek, ADÜ'nün hedefleri kapsamında Veteriner Fakültesi’nde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Cavit Kum, “Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizde farkındalığı geliştirmeyi önemsiyoruz. Kaynakların daha verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılması ile yaşam tarzı ve davranış bilincinin oluşturulması hedefleriyle hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkı sağlamış olacağız” dedi.



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