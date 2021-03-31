Kuşadası çarşılarındaki çalışmalarda sona gelindi

Kuşadası Belediyesi’nin kentin turistik çarşılarında yürüttüğü yenileme çalışmaları kapsamında doğal taş döşeme işlemi tamamlanan cadde ve sokaklarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler peyzaj çalışmasına başladı. İlk olarak Sevgi Sokak’ta uygulanan peyzaj çalışması esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kentin turistik çarşılarında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Sevgi, Bülent Çağatay ve Sabucalı sokaklar ile Barlar Sokağı’nda doğal taş döşeme işlemi tamamlandı. Ekipler doğal taş kaplama işlerine Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ile Öge Sokak’ta devam ediyor. Kahramanlar Caddesi’nin Adalızade Mezarlığı’na uzanan kısmında ise alt yapı yenileme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Doğal taş döşeme işlemi tamamlanan ve aydınlatma sistemleri takılan cadde ile sokaklarda Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyzaj çalışmasına başlandı.



Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kentin turistik çarşılarında uygulayacağı peyzaj çalışmalarına Sevgi Sokak’la başladı. Yoğun olarak kafe ve restoranların bulunduğu sokakta uygulanan peyzaj çalışması kapsamında yol kenarında bulunan yeşil alanlar dolomit taşları ve çeşitli ağaç kabukları döşenerek renklendirilmeye başlandı. Zakkum, top şimşir, top limoni selvi, yuka drisena ve kadife bitkileri dikilerek süslenen sokakta çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.



“Sokağımız hareketlendi”

Sevgi Sokak’ta esnaflık yapan Alaattin Yerlikaya, çalışmalardan memnun olduklarını belirterek “Yaklaşık 4 yıldır sokakta esnaflık yapıyorum. Daha önce sokak aydınlatmasının patlak ampulünün değişmesini istediğimizde bile sıkıntı yaşıyorduk. Mevcut belediye yönetimi her sıkıntımızı çözmek için elinden geleni yapıyor. Tüm alt ve üst yapı işlerimiz yapıldı. Şimdi peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Peyzaj çalışmaları da çok güzel oluyor. Sokağımız çalışmalar sayesinde hareketlendi. Turizm sezonunda bunun etkisini daha iyi göreceğiz. Çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.



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