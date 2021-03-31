Narkotik köpeği 'Honaz' uyuşturucuya geçit vermedi



Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde göreve yeni başlayan narkotik köpeği 'Honaz'ın da katılımıyla kontrol edilen evde, klozetin içerisine gizlenmiş 1 kilo 287 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri, Kuşadası'nda bir şüphelinin uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelin adresi belirlendi. Bu sabah çok sayıda polisin katılımıyla Türkmen Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, kadın şüpheli A.K gözaltına alındı. Evde yapılan aramada narkotik dedektör köpeği Honaz, balkonda bulunan klozete gelince tepki verdi. Polisin bu noktada yaptığı aramada klozetin içerisine gizlenmiş 1 kilo 287 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K'nin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2021-03-31 14:29:11



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