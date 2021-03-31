Didim Belediyesi, haksız rekabetin önüne geçmek için protokol imzaladı

Didim Belediyesi, bilimsel ve teknik iş birliği yapmak, hizmetlerin daha verimli ve hızlı olmasını sağlamak ve haksız rekabeti önlemek amacı ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ile protokol imzaladı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Didim Belediyesi arasında imzalanan protokolle birlikte tüm çalışmalar kamu ve toplum yararı çerçevesinde yaşama geçirilecek.

Haksız rekabetin önüne geçilecek

Protokolle birlikte, proje müellifliği üstlenecek mühendisin; ilgili meslek odasına kayıtlı olma ve üyeliğinin sona ermesi durumu başta olmak üzere, çeşitli denetimleri yapılacak. İlgili mevzuatlarca proje müellifliği, fenni mesuliyet ve şantiye şefliği üstlenemeyecek olan mensuplarının faaliyetine de mani olunacak olan protokol kapsamında mal sahipleri, müteahhitler ve belediyenin göreceği zararların önüne geçilip haksız rekabet de önlenecek.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, protokol ile tüm tarafları korumaya çalıştıklarını belirterek “İmzalamış olduğumuz protokolün hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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