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Filyasyon ekibinin minibüsünü tekmeleyen şüpheli adliyeye sevk edildi (2)TUTUKLANDI

AYDIN'ın Söke ilçesinde bir hastaya ilaç getiren filyasyon ekibinin minibüsünü tekmeleyip, personele hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ceren G., sevk edildiği adliyede tutuklandı.İslam KELEŞ / SÖKE (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke İslam KELEŞ

2021-03-31 16:33:51



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