Düğünlerde yeni moda; Gelin-damat zeybek öğreniyor



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde evlilik hazırlığı yapan çiftler, düğün öncesi kursa giderek, zeybek öğreniyor. Düğünlerindeki davetlilere gösteri sunmak için derslere katılan çiftler, zeybeğin yanı sıra harmandalı ve kadıoğlu gibi halk oyunları da öğreniyor.

Aydın'da 20 yıldır halk oyunları eğitmenliği yapan Akın Kuşaksız'ın başkanlığını yaptığı Yedi Eylül Efeler Derneği'nde her yıl 60'ı aşkın çift, halk oyunları öğreniyor. Çiftler, 1 ay süren kursa yöresel kıyafetler giyerek, zeybek, harmandalı ve Kadıoğlu adlı halk oyunlarını öğreniyor.

Kursa katılanlardan Tarık Öz (24) de "Nişanlım ilkokuldan arkadaşım. Beş yıl önce arkadaşlık yapmaya başladık. Geçen yıl nişanlandık. 34 Temmuz'da ise düğünümüz var. Düğünümüzde güzel bir gösteri sunabilmek için zeybek oynamayı tercih ettik. Bir aydan beri kursa katılıyoruz. Harmandalı, zeybek ve Kadıoğlu olmak üzere üç oyun öğrendim" dedi.

`BİLMİYORDUM BURADA ÖĞRENDİM´

Özel bir kreşte okul öncesi öğretmenliği yapan Büşra Nur Tunç (24), "Aydın'ımızı tanıtabilmek ve düğünümüzün daha güzel olması için kursa katıldık. Düğünde nişanlım oyunlardan birisini tek başına oynayacak. Diğer iki oyunu da birlikte oynayacağız. İkimiz de düğünümüzün dolu dolu olmasını istedik. Kursa katılma kararını birlikte aldık. Kendisi ilkokulda da halk oyunu oynadığı için benden daha iyi. Ben bilmiyordum burada öğrendim. Düğünümüz daha güzel hale gelecek" şeklinde konuştu.

`AMACIMIZ KÜLTÜRÜN YAŞAMASIDIR´

Halk oyunları eğitmeni Akın Kuşaksız, "20 yıldan beri bu işi yapmaktayım. Yılda 60 civarında çiftimiz kursa katılıyor. İstek ve talep çok var. Bu kültürün yayılması açısından da çok faydalı oluyor. Düğünde ilk açılışta zeybek oynama için tüm çiftleri bekleriz. Gelen çiftlere yöresel kıyafetler de giydiriyoruz onlar için düğün öncesi bir prova oluyor. Bu anlamda heyecanlarını da atmış oluyorlar. Günlük 2 saat haftada 2 gün geliyorlar ve 1 ay sürüyor. Maliyete çok bakmıyoruz. Dernek olduğumuz için kültürümüze faydamız olsun istiyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-04-01 09:42:21



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