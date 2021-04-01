Elinde bastonu ile semt pazarına önüne geleni taciz etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında yaşlı bir adam, önüne geleni taciz etti.

Çirkin olay, Aydın’ın en büyük ilçelerinden Söke’de kurulan çarşamba pazarında yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 7580 yaşlarındaki elinde bastonu ile yürüyen bir adamın, alışveriş telaşında olan kadınları taciz ettiği görüldü.

Görüntüler sosyal medyada da yer alırken, yaşlı adama tepki büyüktü. Kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.