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Başkan Çerçioğlu, “Otizmli çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamalıyız”

İHA

Başkan Çerçioğlu, “Otizmli çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sağlamalıyız”

Aydın Büyükşehir Belediyesi, otizmli bireylere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçen ay içerisinde "Otizm Destek Merkezi"ni açtıklarını ve burada öğretmen eğitimlerine başladıklarını söylerken, "Her Aydınlının olduğu gibi otizmli çocuklarımızın da yanlarındayız. Otizmin eğitimle büyük oranda geri döndürülebildiğinden hareketle açtığımız merkezimizde otizmli bireylere ve ailelerine yıl boyu eğitimler vereceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği kabulüyle insanı merkeze alan politikalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi ile otizm konusunda en köklü kurumlardan olan Tohum Otizm Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen ve 012 yaş aralığındaki çocuklarla ailelerinin eğitim alacağı Otizm Destek Merkezi geçen günlerde açıldı. Merkezde her çocuk için hazırlanacak bu bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla, erken yaşta yoğun eğitim verilerek otizmin belirtilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.
Merkezde 6 bireysel eğitim sınıfı, 1 spor salonu, 1 duyu terapi odası ve 1 konuşma terapisi odası yer alırken, çocuklara eğitim verecek olan eğitmenlerin atölye çalışmaları ve eğitimleri de sürüyor.
Başkan Çerçioğlu 2 Nisan'ın Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu hatırlatırken "Otizmin doğuştan gelen ve çoğunlukla yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olduğunun bilincindeyiz. Bunun yanında birçok otizmli bireyin eğitimlerle çok büyük ilerleme sağladıklarını ve çok başarılı olduklarını da biliyoruz. Bu sebeple otizmli bireylerin toplumdaki yerlerini sağlamlaştırmak için açtığımız merkezimizde çocuklarımıza bilişsel, sosyal, duyusal ve fiziksel gelişim ve etkileşim temelli eğitimler vereceğiz. Aynı zamanda bir anne olarak otizmli çocuklarımızın da fırsat eşitliği temelinde eğitim almalarını önemsiyorum, onlara da fırsat eşitliği sağlamalıyız" dedi.
Başkan Çerçioğlu ayrıca yapılacak taramalar ve gelişim takipleriyle otizmin erken çocuklukla fark edilmesi için il genelinde farkındalık oluşturulacağının altını çizdi.

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