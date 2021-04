Büyükşehir Karacasulu muhtarlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi katılımcı belediyecilik anlayışıyla düzenlediği muhtar toplantılarına Karacasu ilçesinde devam etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) Karacasu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya ABB Başkan vekili Barış Altıntaş, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Fen İşleri ve ASKİ bölge sorumluları ile CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Karacasu İlçe Başkanı Cengiz Çumralı da katıldı.

Karacasulu muhtarlara yapılan ve yapımı planlanan hizmetler konusunda bilgilendirme yapılırken, muhtarların da görüş, öneri ve talepleri alındı. ASKİ ve Fen İşleri’ni ilgilendiren öneri ve talepler tek tek not alındı ve belirli bir iş planı ile takvime bağlanarak gerekli çalışmaların yapılmaları konusunda muhtarlara bilgi verildi.

Başkanvekili Altıntaş “Talep ve önerilerini tek tek not alıp, anında bilgilendirme yapıyoruz”

ABB Başkanvekili Barış Altıntaş muhtar toplantılarının hızlı çözüm ve koordineli çalışma için önemli olduğuna dikkat çekerek, “Katılımcı belediyecilik anlayışımız doğrultusunda muhtarlarımızın talep ve önerilerini tek tek not alıp, anında kapsamlı şekilde bilgilendirme yapıyoruz. Her muhtarımızın kendi mahallesi ile ilgili işleri bizlere iletiyor. Bizler de Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındaki işlerle ilgili çözüm sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tıkır tıkır çalışıyoruz. Toplantımıza katılarak değerli görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Su kullanımına dikkat çekildi”

Yaklaşan yaz ayları ile su kullanımı konusunda vatandaşların daha duyarlı olması konusunda muhtarla aracılığıyla çağrı yapan ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, “İçme suyumuzu lütfen bahçe sulamasında kullanmayalım. İhtiyacımız üzerinde olacak şekilde su temin ediyoruz ancak bu bile bazen yetmiyor. Çünkü içme suyunu bahçe sulamasında ve hayvanların beslenmesinde kullanılınca kapasitenin çok üstüne çıkılıyor. Bunu değerli muhtarlarımız aracılığıyla tüm vatandaşlarımıza duyururken, Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun ifadesiyle ‘susuzluk bizi yönetmeden biz suyu yönetelim’ demek istiyorum” şeklinde konuştu.

Karacasulu muhtarlar, doğrudan bilgilendirme ve hızlı çözüm için geliştirilen toplantının düzenlenmesinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



