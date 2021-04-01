Nazilli’de yol yapım çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri Zafer Mahallesi 629/2 Sokak’ta istinat duvarı ve yol yapım çalışmalarına başladı.

Kentin dört bir yanında eş zamanlı olarak çalışmalara devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri, 82 mahallenin tamamına hizmet götürmeye devam ediyor.

Son olarak Zafer Mahallesi 629/2 Sokak’ta çalışmalara başlayan ekipler, kanal çevresine istinat duvarı yaparak yaklaşık bin 500 metrekare alana parke taşı döşenmesi için harekete geçti.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana 82 mahallenin tamamına hizmet götürmek için gayret ettiklerini dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Tam 2 yıl önce Nazillimizde siyaset değil, hizmet yarışı yapacağız’ demiştik. İlk günkü heyecanımız ve hizmet aşkımızla kentimizin büyümesi ve gelişmesi için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Nazillimizin her geçen gün gelişen ve büyüyen Zafer Mahallesi’nde yol yapımının yanı sıra aynı bölgede 1 park ve yol boyunca uzanan istinat duvarı çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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